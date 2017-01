Stiftung eröffnet neue Gedenkstätte in Brandenburg/Havel

In Brandenburg/Havel soll in diesem Jahr eine neue Gedenkstätte zur Geschichte des Zuchthauses Brandenburg-Görden fertiggestellt werden. Dafür werde das ehemalige Direktorenhaus des damaligen Zuchthauses Brandenburg-Görden hergerichtet, sagte Stiftungsdirektor Professor Günter Morsch der Deutschen Presse-Agentur. «Damit geht ein Wunsch in Erfüllung, den wir seit Gründung der Stiftung im Jahr 1993 verfolgt haben.» Bislang konnten Gäste nur die ehemalige Hinrichtungsstätte innerhalb des existierenden Gefängnisses besuchen. «Dies war aber wegen des laufenden Betriebs nur eingeschränkt möglich», erläuterte Morsch.

Quelle: dpa