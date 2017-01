dpa

Bestandsaufnahme im Nationalpark Unteres Odertal geplant

Criwen (dpa/bb) - Der Nationalpark Unteres Odertal rüstet sich für eine groß angelegte Bestandsaufnahme der Vogelwelt. «Wir werden in diesem Jahr unser Augenmerk vor allem auf die Brutpaare richten und einmal komplett durchzählen», teilte Parkchef Dirk Treichel am Mittwoch in Criewen mit. Weil das Areal im äußersten Nordosten Brandenburgs als Europäisches Vogelschutzgebiet gelistet ist, müsse alle sechs Jahre genau geschaut werden, wie sich die Populationen entwickelten, erklärte Treichel. Daraus könne dann abgeleitet werden, ob und wie die Naturschützer eingreifen müssten.

Schon vor der Bestandsaufnahme erklärte der Naturparkchef, die Vogelgrippe-Saison im Unteren Odertal habe bislang zu keinem massiven Vogelsterben geführt, obwohl der Park sich in unmittelbarer Nähe zur Warthemündung befinde. Polnische Behörden hatten aus dieser Region ein verstärktes Auftreten der Geflügelpest gemeldet.

Daneben soll noch in diesem Jahr damit begonnen werden, 1800 Hektar wieder in eine Auenlandschaft zu verwandeln. Die Schöpfwerke am Polder 10 seien bereits abgestellt. Später soll der komplette Polder geöffnet werden, damit die Oder altangestammtes Areal zurückerobern kann. Das sei der Startschuss für die Renaturierung der Oder-Auen, betonte Treichel. Das Untere Odertal ist der einzige Flussauen-Nationalpark Deutschlands. Er erstreckt sich über 10 400 Hektar.

