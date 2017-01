dpa

Auswirkungen von Unterhalts-Reform noch ungewiss

Wie viele Alleinerziehende in Brandenburg künftig zusätzlich einen staatlichen Unterhaltsvorschuss erhalten, ist noch unklar. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Bund und Ländern seien bei den zu erwartenden Fallzahlen noch nicht ausgeräumt, teilte das Potsdamer Bildungsministerium am Mittwoch auf Anfrage mit. Auch wie hoch die Mehrausgaben des Landes ausfallen würden, lasse sich noch nicht abschätzen. In Brandenburg erhielten bei der letzten Erhebung Ende 2015 rund 18 400 Kinder und Jugendliche einen Unterhaltsvorschuss.

Bund und Länder hatten sich am Montag darauf geeinigt, den Unterhalt für Kinder von Alleinerziehenden, deren Partner nicht zahlt, bis zur Volljährigkeit statt wie bisher bis zu einem Alter von 12 Jahren zu übernehmen. Außerdem fällt die Begrenzung der Bezugsdauer auf sechs Jahre weg. Bundesweit zahlt der Staat laut Bundesfamilienministerium bislang für rund 440 000 Kinder, etwa 260 000 sollen dazukommen. Der Deutsche Städtebund geht dagegen von einer Verdoppelung der Zahl aus.

