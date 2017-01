Neues Buch soll Integration in Brandenburg fördern

Ein kostenloses Buch der Landeszentrale für politische Bildung soll den Dialog zwischen alten und neuen Brandenburgern fördern. «Willkommen in Brandenburg. Ein Land stellt sich vor» erklärt in einfacher Sprache das politische System in Deutschland und stellt Brandenburg und seine Bewohner vor. Es richtet sich sowohl an Flüchtlinge als auch an Neu-Brandenburger aus anderen Teilen Deutschlands, aber auch an Bewohner des Landes. Entwickelt wurde es von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung in Zusammenarbeit mit dem «Bündnis für Brandenburg».

Quelle: dpa