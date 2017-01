Nach Explosion in Bankfiliale Zeugenaufruf gestartet

Rund eineinhalb Wochen nach einer Explosion in einer Bankfiliale in Forst (Spree-Neiße) hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Man erhoffe sich Hinweise auf den oder die Täter, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei der Detonation am 8. Januar wurde der Vorraum, in dem sich auch ein Geldautomat befand, stark beschädigt. Auch ein vorbeifahrendes Auto sei durch die Explosion eines Sprengkörpers in Mitleidenschaft gezogen worden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 19. Januar 2017 14:49 Uhr

Quelle: dpa