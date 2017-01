Joop seit 2013 verpartnert: «Uns war an dem Tag so danach»

Der Potsdamer Modedesigner Wolfgang Joop (72) und sein Partner Edwin Lemberg sind bereits im Sommer 2013 den Bund fürs Leben eingegangen. «Wir sind ja schon seit 1980 Partner und dann haben wir uns das nach 33 Jahren mal gegönnt», sagte Lemberg am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Uns war an dem Tag so danach.» Zuerst hatte die Zeitschrift «Bunte» berichtet. Die Zeremonie im Standesamt Potsdam sei eher ein «beziehungstechnischer Termin» gewesen, meinte Lemberg. «Ich weiß das genaue Datum gar nicht mehr, es gab keinen Polterabend, keine Party, nichts.»

Dieser Schritt habe eher rationale Gründe gehabt, sagte auch Joop der Zeitschrift. «Mit der Romantik soll man vorsichtig umgehen im Alter.» An der Zeremonie hätten auch nur vier Personen teilgenommen. «Wir sind auch nicht im Smoking erschienen, sondern mit ganz normaler Straßenkleidung», berichtete Joop.

