Cottbuser Parkeisenbahn meldet steigende Fahrgastzahlen

Die Anonymität der Großstadt hat Vorteile. Wenn aber plötzlich Hilfe von Nöten ist und die Freunde zu weit weg wohnen, gewinnt die Nachbarschaft an Relevanz. In Zeiten der digitalen Revolution findet die erste Kontaktaufnahme zum Nachbar oft über das Internet statt. Wie digitale Nachbarschaftsnetzwerke funktionieren und was da geschieht, fragt BerlinOnline im Interview mit Ina Brunk von nebenan.de. mehr