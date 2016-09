«Planenschlitzer» schlagen erneut auf A2-Rastplätzen zu

Erneut haben unbekannte «Planenschlitzer» auf Rastplätzen entlang des Brandenburger A2-Abschnitts (Berlin-Magdeburg) zugeschlagen und LKW-Ladungen gestohlen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, trennten die Täter in der Nacht zu Mittwoch die Plane eines geparkten Lasters auf und stahlen sechs Paletten Kaffee, ohne dass der schlafende Fahrer etwas von der Aktion mitbekam. An anderer Stelle erbeuteten Langfinger auf diese Art und Weise LED-Beleuchtungen, Metallteile und Kerzen. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht.