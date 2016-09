Gedenkstätte Sachsenhausen sucht Exponate für Ausstellung

Die Gedenkstätte Sachsenhausen (Oberhavel) sucht für eine neue Dauerausstellung weitere Exponate aus Privatbesitz.

Ziel sei es, den Besuchern zu verdeutlichen, dass die KZ-Verbrechen über eine funktionale Arbeitsteilung organisiert und in gemeinschaftlicher Komplizenschaft verübt wurden, sagte der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Günter Morsch, am Mittwoch. Die Täter seien nicht nur bloße Funktionsträger gewesen, die sich unterordneten und gehorchten. Sie hätten auch Handlungsspielräume besessen.

Zu sehen sind bislang unbekannte Fotos aus dem Privatbesitz zeitweise in Sachsenhausen eingesetzter SS-Leute. Diese Quellen erlaubten tiefe Einblicke in das Selbstverständnis der Täter, sagte Morsch. Übergeben wurden auch von Häftlingen gefertigte Gegenstände, wie ein Schemel. Morsch bat darum, noch so unscheinbare Erinnerungsstücke an die Gedenkstätte zu übergeben.