Deutsch-polnische Streife fasst mutmaßlichen Schleuser

Eine deutsch-polnische Streife hat auf der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) einen mutmaßlichen Schleuser gefasst. Bei einer spontanen Kontrolle am frühen Mittwochmorgen wurde im Wagen des 45-Jährigen eine vierköpfige Familie aus Russland entdeckt, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. Die Beamten fanden bei der Familie nur polnische Asylbescheinigungen, daher kamen sie in Gewahrsam. Der 45-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn wird jetzt wegen der illegalen Einschleusungsaktion ermittelt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. September 2016 14:02 Uhr

