Polizei schnappt auf A12 mutmaßliche Tankbetrüger

Die Polizei hat auf der A12 bei Frankfurt (Oder) zwei mutmaßliche Tankbetrüger festgenommen. Die Männer hätten in der Nacht zum Mittwoch an einer Raststätte getankt, ohne zu bezahlen, teilte die Polizei mit. Anschließend seien sie mit ihrem Wagen in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Autobahn geflüchtet. Bei Briesen (Oder-Spree) gelang es den Beamten schließlich, die 31 und 32 Jahre alten Männer zu stoppen. Bei der Durchsuchung des Wagens wurden außerdem gestohlene Autokennzeichen sichergestellt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen das Duo unter anderem wegen Betrugs und Diebstahls.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. September 2016 14:02 Uhr

Quelle: dpa