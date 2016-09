Bundesliga-Test zwischen Netzhoppers und BR Volleys

In einem Vorbereitungsspiel auf die Saison der Volleyball-Bundesliga kommt es am Samstag (Beginn 16.00 Uhr) in Storkow zu einem Testspiel von Meister BR Volleys gegen den Liga-Rivalen aus Bestensee, der sich künftig offiziell Netzhoppers SolWo Königspark KW nennt.

Während die Berliner am vergangenen Wochenende bereits zwei Leistungstests gegen den polnischen Erstligaclub Cuprum Lubin jeweils mit 2:1 erfolgreich gestalteten, ist es für die Rand-Berliner um ihren neuen Kapitän Björn Andrae das erste Testspiel vor der neuen Saison. An dem Wochenende darauf reisen die Netzhoppers nach Tschechien. Dort gibt es bei einem Einladungsturnier des Champions League-Teilnehmers Dukla Liberec weitere Vorbereitungsspiele.

Die Volleys starten am 16. Oktober mit dem Supercup-Duell gegen den VfB Friedrichshafen in die Pflichtspiel-Saison. Eine Woche später gastieren die Berliner zum Bundesliga-Auftakt beim TV Bühl. Die Netzhoppers beginnen ebenfalls auswärts in Herrsching die neue Bundesliga-Spielzeit. Das erste Heimspiel bestreitet das Team am 29. Oktober gegen Aufsteiger Solingen.

