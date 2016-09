Biokraftstoffhersteller Verbio meldet Rekordgeschäftsjahr

Das Geschäftsjahr 2015/2016 ist für den Biokraftstoffhersteller Verbio nach eigenen Angaben das erfolgreichste seit seiner Gründung 2006 gewesen. Sowohl der Konzernumsatz wie auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) seien gewachsen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Leipzig mit.

Die Verbio AG mit Hauptsitz in Zörbig (Sachsen-Anhalt) produziert mit 500 Mitarbeitern an drei Standorten in Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben einer der führenden Hersteller von Biokraftstoffen in Europa.