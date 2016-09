Grundstücksnutzer: Schröter gefährdet sozialen Frieden

Seit fast einem Jahr warten Tausende Brandenburger auf die Rückzahlung hoher Beiträge für alte Kanalanschlüsse, die zu Unrecht von ihnen eingefordert wurden. Nun will das Land zumindest zum Teil in die Bresche springen.

Potsdam (dpa/bb) - Der Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) hat Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) vorgeworfen, bei der Rückzahlung rechtswidriger Beiträge für alte Kanalanschlüsse den sozialen Frieden zu gefährden. Denn die Landesregierung will mit insgesamt 250 Millionen Euro nur Rückzahlungen an Bürger finanziell unterstützen, die Widerspruch gegen ihre Bescheide eingelegt haben. Das Geld solle hingegen nicht für Betroffene gezahlt werden, die ohne Widerspruch gezahlt oder ihre Klage vor Gericht verloren haben, monierte der Verband am Mittwoch.