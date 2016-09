Anlagenbauer Schwiercz insolvent

Der Rohrleitungs- und Anlagenbauer Schwiercz aus Dessau-Roßlau hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung beantragt. Das Amtsgericht eröffnete das Verfahren und stellte dem Unternehmen einen Rechtsanwalt als Sachwalter zur Seite, wie die zuständige Kanzlei am Mittwoch mitteilte. Der Betrieb laufe zunächst ohne Einschränkungen weiter. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter seien in den kommenden drei Monaten über das Insolvenzgeld der Arbeitsagentur gesichert. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben je 28 Mitarbeiter in Dessau-Roßlau sowie im brandenburgischen Kloster Lehnin.

Schwiercz will sich neu aufstellen. Ziel sei es, im kommenden Frühjahr das Insolvenzverfahren wieder zu verlassen, erklärte das Unternehmen. Der Betrieb fertigt nach eigenen Angaben seit mehr als 20 Jahren Rohrleitungssysteme für Fernwärme, Gas und Wasser.

Quelle: dpa