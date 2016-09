Teilsperrung der A11 am Vormittag wegen Bombensprengung

Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird die A11 am Mittwochvormittag zwischen den Anschlussstellen Kreuz Uckermark und Pomellen voll gesperrt. Zwischen 10.30 und 12.00 Uhr müssen sich Autofahrer eine Umgehungsroute suchen. Die Bombe sei am Dienstagnachmittag an der Baustelle Schmölln in Brandenburg gefunden worden, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Anklam am Mittwoch mit. Da die 50 Kilogramm schwere Granate nicht transportfähig sei, müsse sie gesprengt werden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. September 2016 09:13 Uhr

Quelle: dpa