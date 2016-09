dpa

Land will bei Abwasser-Beiträgen helfen

Seit fast einem Jahr warten Tausende Brandenburger auf die Rückzahlung hoher Beiträge für alte Kanalanschlüsse, die zu Unrecht von ihnen eingefordert wurden. Nun will das Land zumindest zum Teil in die Bresche springen.

Potsdam (dpa/bb) - Nach langem Zögern will das Land die Kommunen nun doch bei der Rückzahlung von Beiträgen der Bürger für ihre alten Kanalanschlüsse unterstützen. Das Kabinett werde dem Landtag ein Hilfspaket in Höhe von 250 Millionen Euro vorschlagen, teilte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag in Potsdam mit. Das Land lasse die Wasserverbände und Gemeinden nicht im Stich, die durch die Rückzahlung der Millionenbeträge in eine finanzielle Schieflage geraten seien. «Das hilft den Verbänden, das hilft aber vor allem den betroffenen Bürgern.»

Das Land will den Kommunen für die Rückzahlungen zinslose Darlehen bis zu einer Gesamthöhe von 200 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Zudem beabsichtigt es, sich mit 50 Millionen Euro an später anfallenden Zinsen und Verwaltungskosten zu beteiligen. Jetzt seien die Landtagsfraktionen am Zug, sich zu dem Vorstoß zu positionieren, unterstrich Schröter.

Am kommenden Dienstag könnte das Kabinett das Hilfspaket auf den Weg bringen. Innen- und Agrarministerium müssten dann entsprechende Förderrichtlinien erarbeiten. Letztlich sei der Landtag im Dezember am Drücker, wenn es um die Verabschiedung des Haushalts geht, betonte der Minister.

Allerdings können nicht alle Bürger darauf hoffen, ihr Geld für alte Kanalanschlüsse aus den 1990er Jahren oder gar aus DDR-Zeiten zurückzubekommen. Denn das Land will den Verbänden nur in den Fällen helfen, in denen die Bürger Widerspruch eingelegt oder die Summe noch nicht vollständig gezahlt haben. Dies ist nach den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts zu diesen Anschlüssen rechtlich zwingend und könnte nach Schätzungen insgesamt 200 Millionen Euro kosten.

Die Beiträge von Bürgern, die ohne Widerspruch gezahlt haben, sind dagegen rechtskräftig. Ihnen machte Schröter wenig Hoffnung. Den Verbänden stehe es selbstverständlich frei, weitergehende Rückzahlungen - etwa auch bei bestandskräftigen Bescheiden vorzunehmen, erklärte er. Aber nur «sofern dadurch die wirtschaftliche Stabilität der Verbände nicht gefährdet» werde. Nach Schätzung des Städte- und Gemeindebundes würden weitere 400 Millionen Euro fällig, wenn alle Betroffenen ihr Geld zurückbekämen.

«Das Hilfspaket ist aber nicht für null zu haben», unterstrich Schröter. «Die Förderrichtlinien werden Inhalte haben, dass Probleme dieser Art zukünftig nicht mehr so leicht entstehen können.» Die finanziellen Hilfen seien mit Auflagen verbunden, die für effizientere Strukturen bei den Wasserverbänden sorgen sollen. Von den rund 100 Wasserverbänden sind nur etwa 20 von den Rückzahlungen betroffen. Schröter hatte stets betont, dass die Verbände, die gut gewirtschaftet haben, nicht durch Subventionen an die anderen benachteiligt werden sollen.

Die CDU warf der rot-roten Landesregierung eine «langsame Politik der kleinen Schritte» vor, da sie erst jetzt auf das im Dezember 2015 bekanntgewordene Urteil des Bundesverfassungsgerichts reagiere. Sie werde in den Beratungen für den Doppelhaushalt 2017/18 vorschlagen, einen zweistelligen Millionenbetrag direkt für bedrohte Verbände zur Verfügung zu stellen. Der Landtagsabgeordnete Péter Vida von BVB/Freie Wähler sprach von «Almosen». Bei der Beitragserhebung habe es ein «kolossales Versagen» des Landes gegeben.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. September 2016 09:13 Uhr

Quelle: dpa