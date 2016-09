Abwasser-Beiträge: Land will Kommunen helfen

Nach langem Zögern will das Land die Kommunen nun doch bei der Rückzahlung von Beiträgen der Bürger für ihre alten Kanalanschlüsse unterstützen.

Das Kabinett werde dem Landtag ein Hilfspaket in Höhe von 250 Millionen Euro vorschlagen, teilte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag in Potsdam mit. Das Land lasse die Wasserverbände und Gemeinden nicht im Stich, die durch die Rückzahlung der Millionenbeträge in eine finanzielle Schieflage gerieten. Dafür will das Land den Kommunen zinslose Darlehen bis zur Gesamthöhe von 200 Millionen Euro zur Verfügung stellen und sich mit 50 Millionen Euro an Zinsen und Verwaltungskosten beteiligen.