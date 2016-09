dpa

Grüne schlagen weitere Änderungen für Debatten vor

Die Debatten im Potsdamer Landtag sollen aus Sicht der Grünen lebendiger werden. Dazu hat die oppositionelle Fraktion am Dienstag weitere Vorschläge vorgelegt. Vierteljährlich solle es eine Regierungsbefragung geben, bei der Kabinettsmitglieder spontan antworten müssten, sagte Fraktionschef Axel Vogel. Aktuelle Stunden könnten statt des bisherigen starren Rhythmus so festgelegt werden, dass eine wirkliche Aktualität der Themen gewährleistet sei. Späte Tagesordnungspunkte der Plenardebatten, die nicht mehr von der Öffentlichkeit verfolgt werden, sollten in schriftlicher Form zu Protokoll gegeben werden können.

Mit ersten Änderungen haben die Parlamentarier bereits experimentiert. So können Tagesordnungspunkte priorisiert werden. Debatten zu verwandten Themen können zusammengelegt und die Redezeit verkürzt werden. «Das ist schon mal ganz gut, aber das reicht uns natürlich nicht», sagte Vogel.

