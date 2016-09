dpa

Ulrike Gutheil zu Kulturstaatssekretärin ernannt

Die bisherige Kanzlerin der Technischen Universität Berlin, Ulrike Gutheil, ist neue Brandenburger Staatssekretärin für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ernannte die 56-Jährige am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Potsdam im Beisein von Ressortchefin Martina Münch (SPD). Gutheil wird ihren Dienst am kommenden Montag antreten. Sie war schon einmal in Brandenburg - als Kanzlerin der damaligen Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus.

Die Neubesetzung des Postens war notwendig geworden, weil Woidke sich im August von Staatskanzlei-Chef Rudolf Zeeb getrennt hatte. Zeebs Nachfolger wurde der damalige Vertreter Brandenburgs beim Bund, Thomas Kralinski. Dessen Posten wiederum übernahm der frühere Kulturstaatssekretär Martin Gorholt. Mit der Ernennung von Ulrike Gutheil ist die rot-rote Regierungsmannschaft nun wieder komplett.

Letzte Änderung: Dienstag, 20. September 2016 15:34 Uhr

Quelle: dpa