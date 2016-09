Frau von Fahrzeug angefahren und tödlich verletzt

Eine Frau ist in Brandenburg/Havel von einem Fahrzeug angefahren und getötet worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die 70-Jährige am Montagabend versucht, eine Straße zu überqueren, als das Auto sie erfasste. Der 41-jährige Fahrer habe noch versucht zu bremsen, den Zusammenstoß aber nicht verhindern können.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 70-Jährige mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Obwohl Ersthelfer sich sofort um sie kümmerten, erlag sie an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Polizei hat zur Aufklärung einen Unfallsachverständigen zurate gezogen. Den Sachschaden bezifferte sie auf rund 3000 Euro.

Letzte Änderung: Dienstag, 20. September 2016 14:33 Uhr

Quelle: dpa