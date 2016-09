Bundespolizisten fassen mutmaßliches Autoknackerduo

Bundespolizisten haben in Guben (Spree-Neiße) ein mutmaßliches Autoknacker-Duo gefasst. Wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte, fiel den Beamten am Montag ein Wagen mit einem 33-Jährigen am Steuer auf. Bei der Spontankontrolle wurden mehrere originale Notschlüssel verschiedener Automarken, zwei Überdrehwerkzeuge, ein Springmesser, ein Laptop mit Steuer- und Auslesegerät zur Manipulation von Wegfahrsperren, 16 Böller sowie zwei Sturmhauben gefunden. In den Hosentaschen des 24-jährigen Beifahrers wurden zusätzlich ein Diagnosestecker und weitere originale Not-Kfz-Schlüssel entdeckt. Die beiden Männer wurden festgenommen. Der Fall wurde an die Landespolizei abgegeben.

Letzte Änderung: Dienstag, 20. September 2016 13:42 Uhr

Quelle: dpa