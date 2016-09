Kontrolleure pochen auf Prüfungsrecht für IHK-Finanzen

Die Rechnungshöfe der ostdeutschen Länder beharren darauf, auch die Finanzen von Körperschaften öffentlichen Rechts wie Industrie- und Handelskammern (IHK) und Rechtsanwaltskammern zu prüfen. «Wir sind uns einig, dass wir ein Prüfungsrecht haben», sagte der Präsident des Thüringer Rechnungshofs, Sebastian Dette, am Dienstag nach einer Konferenz mit seinen Amtskollegen in Jena. In Thüringen wehren sich zwei der drei IHKs vor Gericht dagegen, die Finanzkontrolleure in ihre Bücher schauen zu lassen. Laut Dette wollen seine Kollegen in Sachsen und Brandenburg auch die Finanzen der dortigen Rechtsanwaltskammern unter die Lupe nehmen.

Quelle: dpa