Regisseur Jo Fabian wird neuer Schauspieldirektor in Cottbus

Theaterregisseur Jo Fabian wird neuer Schauspieldirektor am Staatstheater Cottbus. Der Stiftungsrat der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus stimmte am Montag dem Intendantenvorschlag zu, wie das Staatstheater mitteilte. Fabians Engagement soll im August 2017 beginnen. Er löst den jetzigen Schauspieldirektor Mario Holetzeck ab, dessen Vertrag ausläuft. Er war seit 2008 in der Funktion an dem Theater tätig.

Intendant Martin Schüler erhofft sich nach eigenen Angaben mit Fabian einen positiven «Schub» in der Schauspiel-Sparte. Der Choreograph und Regisseur Fabian wurde 1960 in Ost-Berlin geboren. Bevor er in den 1980er Jahren in der DDR zu inszenieren begann, arbeitete er als Schauspieler. Das Theater in Cottbus ist das einzige Staatstheater in Brandenburg.

