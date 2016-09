Frau auf Terrasse von Munition getroffen

Eine Frau ist auf einer Wohnungsterrasse in Hohenfinow (Barnim) von Munition getroffen und am Bein verletzt worden. Die Polizei vermutet, dass mit einem Luftgewehr geschossen wurde, wie ein Sprecher am Montag sagte. Bei dem Vorfall am Sonntag habe die Frau einen Knall aus Richtung eines angrenzenden Feldes gehört. Wer hinter der Tat steckt und was das Motiv sein könnte, ist unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

