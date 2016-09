dpa

Bittschriften-Linde: Petitionen nun online möglich

Preußenkönig Friedrich II. (1712-1786) soll sich einmal pro Woche um die Nöte seiner Untertanen gekümmert haben, die ihre Bitten an die Äste einer Linde am Potsdamer Stadtschloss heften konnten. Heutzutage können sich die Bürger mit ihren Anliegen an den Petitionsausschuss des Landtages wenden, wenn sie mit Behörden oder anderen öffentlichen Einrichtungen über Kreuz liegen.

Der Ausschussvorsitzende Henryk Wichmann (CDU) enthüllte am Montag eine Tafel an der 1993 neu gepflanzten Linde, die auf die Geschichte des Baumes hinweist und auch einen zeitgemäßen Weg für die Bürger weist. Denn über einen QR-Code kommt man zum Online-Auftritt des Ausschusses und kann ein Online-Formular für eine Petition herunterladen.

Letzte Änderung: Montag, 19. September 2016 16:09 Uhr

