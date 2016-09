dpa

Luther-Ausstellung für zu Hause als 3-D-Objekte

Wer die Luther-Ausstellung in den USA nicht sehen kann, vermag trotzdem einen Blick auf einige der dort gezeigten Stücke werfen - oder Modelle gleich ins Wohnzimmer stellen. Ein besonderer Service des Landesmuseums Halle soll das ermöglichen.

Halle (dpa/sa) - Mit der Luther-Ausstellung «Here I stand ...» in den USA können sich Interessierte ihre eigene Schau zum Reformationsjubiläum zusammenstellen. «Zum ersten Mal in Deutschland bieten wir die 3-D-Daten zum Herunterladen für ausgewählte Ausstellungsobjekte an», sagte Kurator Robert Kluth von der Stiftung Deutsches Historisches Museum (Berlin) der Deutschen Presse-Agentur. «Diese Daten sind die Grundlage, um bei entsprechenden Firmen die 3-D-Objekte herzustellen. Außerdem können 30 Ausstellungsplakate direkt bestellt werden.»

Die 3-D-Daten werden am 29. September im Internet auf der Web-Seite «www.here-i-stand.com» freigeschaltet. «Bislang gibt es weltweit schon mehr als 330 Vorbestellungen», sagte der Referent beim Auswärtigen Amt in Berlin, Christoph Römhild. «Meist sind es Kirchengemeinden, Museen oder Schulen.» Das Auswärtige Amt unterstützt das gesamte Ausstellungsprojekt mit einem einstelligem Millionenbetrag.

«Insgesamt können derzeit 20 Objekte als 3-D gedruckt werden, bis zum Start Ende September sollen es 30 werden», sagte Römhild. Dazu gehören unter anderem eine Ablasstruhe, ein Pfeifvogel, Spielzeug aus dem Elternhaus Martin Luthers in Mansfeld, Luthers Bierkrug und ein Schreibset aus Luthers Wohnhaus in Wittenberg.

Die Originale der 3-D-Objekte gehören zu rund 450 Exponaten, die in drei Sonderausstellungen in den USA gezeigt werden. Die erste Schau öffnet am 7. Oktober in New York Citys «The Morgan Library & Museum». Sie ist bis zum 22. Januar 2017 zu sehen. Hier werden besonders schriftliche Zeugnisse Luthers und ausgewählte Kunstwerke präsentiert.

Die Hauptausstellung mit rund 300 Exponaten in Minneapolis (Bundesstaat Minnesota) im «Minneapolis Institute of Art» dauert vom 30. Oktober 2016 bis zum 15. Januar 2017. Im Mittelpunkt steht hier Luthers Leben. In Atlanta wird vom 11. Oktober bis 16. Januar 2017 die Kabinett-Ausstellung «Gesetz und Gnade» gezeigt, die sich um das Bildmotiv von Lucas Cranach dem Jüngeren (1515-1586) dreht. Es veranschaulicht Luthers zentrale Auffassung, dass der Mensch allein durch die Gnade Gottes erlöst werden kann.

Neben dem Landesmuseum Halle beteiligen sich an der Präsentation weitere deutsche Einrichtungen, darunter die Luthergedenkstätten Sachsen-Anhalt, das Deutsche Historische Museum und die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha.

Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther (1483-1546) der Überlieferung nach in Wittenberg 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Tür der Schlosskirche geschlagen haben. Das Datum gilt als Beginn der weltweiten Reformation und jährt sich 2017 zum 500. Mal.

