dpa

Zahnarzt operiert Wildpark-Braunbär Igor

Auch Braunbären haben Karies: Der 250 Kilo schwere Braunbär Igor aus dem Wildpark bei Baruth in Brandenburg ist am Zahn operiert worden. Mehrere freiwillige Helfer waren am Freitag im Wildpark Johannismühle nötig, um den betäubten 21 Jahre alten Bären zu bewegen.

Bei der OP lag Igor auf dem Rücken, alle viere von sich gestreckt. Seine lange Zunge hing schlaff aus dem Maul, während sich Spezialisten um seine entzündeten Zahnwurzeln kümmerten. Am Nachmittag dauerte die OP noch an, ein zweiter Braunbär mit demselben Problem sollte nach Igor ebenfalls behandelt werden, sagte Park-Geschäftsführer Julian Dorsch.

Nach Dorschs Angaben richteten ein auf Bären spezialisierter Zahnarzt aus Hamburg und Spezialisten des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) aus Berlin für die OP ein provisorisches Lager vor Ort ein. Verwendet würden ähnliche Instrumente wie beim Menschen-Zahnarzt, sie seien aber größer.

Karies komme auch bei Bären in freier Wildbahn vor, so Dorsch. Anderen Experten zufolge gibt aber einen Zusammenhang zwischen Zahnschäden und falscher Haltung sowie Ernährung in der Vergangenheit - heutzutage stammen viele Braunbären etwa aus Zirkussen.

Letzte Änderung: Freitag, 16. September 2016 16:40 Uhr

Quelle: dpa