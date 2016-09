Mehr Geld von Ersatzkassen für ambulante Hospizdienste

Brandenburgs 23 Hospizdienste erhalten in diesem Jahr von den Ersatzkassen rund 830 000 Euro. Der Zuschuss steige im Vergleich zum Vorjahr um rund 252 000 Euro, wie der Ersatzkassenverband vdek am Freitag in Potsdam mitteilte. Insgesamt erhalten die Hospizdienste zur Begleitung Sterbender von den gesetzlichen Krankenkassen 2016 rund 1,7 Millionen Euro.

Ziel der finanziellen Förderung sei es, die Hilfe in der Mark flächendeckend auszubauen, sagte der Chef der vdek-Landesvertretung Berlin/Brandenburg, Michael Domrös. Damit honoriere der Verband auch die Arbeit der Hospizhelfer bei der Versorgung von unheilbar Kranken. Seit Mitte März könnten neben Personalausgaben der Hospize auch Sachkosten gefördert werden.

In Brandenburg unterstützen rund 1100 ehrenamtliche Hospizmitarbeiter die häusliche Sterbebegleitung. Sie sollen Schwerkranken ein würdiges Leben in ihrem gewohnten Umfeld ermöglichen. Zwei Einrichtungen sind Kinderhospizdienste.

Letzte Änderung: Freitag, 16. September 2016 15:54 Uhr

Quelle: dpa