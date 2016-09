dpa

Oberhavel hebt Sperrbezirk nach Faulbrut-Befall auf

Zwei Monate nach dem Ausbruch der für Bienen gefährlichen Krankheit Amerikanische Faulbrut in Birkenwerder (Oberhavel) haben die Veterinäre Entwarnung gegeben. Der Anfang Juli errichtete Sperrbezirk um einen Bienenbestand sei wieder aufgehoben worden, teilte der Landkreis am Freitag mit. Die erkrankten Völker seien getötet, die Bienenstöcke desinfiziert worden. Derzeit gibt es in Brandenburg noch einen Sperrbezirk in Nauen (Havelland). Die Seuche ist hochansteckend für Bienen, für Menschen aber ungefährlich. Die Bakterien befallen die Brut, die größtenteils abstirbt. Dadurch schrumpft das Bienenvolk.

