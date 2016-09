dpa

Denkmalpflegepreise gehen in die Prignitz und nach Potsdam

Die Denkmalpflegepreise 2016 gehen an zwei Projekte in die Prignitz und in die Landeshauptstadt Potsdam. Kulturministerin Martina Münch (SPD) ehrte im Paulikloster in Brandenburg/Havel zum einen den Verein für Kunst, Kultur und Denkmalpflege BBM für die Rettung der historischen Hofanlage «Heinecke» in Lenzerwische (Prignitz). Zum anderen wurde der Bauverein Winzerberg Potsdam für sein Engagement für den Wiederaufbau des historischen Winzerbergs ausgezeichnet. Die Preise sind mit jeweils 5000 Euro dotiert.

Münch unterstrich auf der Preisverleihung, dass sich im Land viele Vereine und Förderkreise mit Leidenschaft und Beharrlichkeit für den Erhalt historischer Bausubstanz einsetzten. Um dieses Engagement zu unterstützen, habe das Land im vergangenen Jahr eine zusätzliche Denkmal-Förderung aufgelegt. Projekte können mit einer halbe Million Euro für die Sicherung und Restaurierung unterstützt werden, erklärte Münch.

