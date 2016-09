Laserpointer-Attacke auf Passagierflugzeug

Piloten einer Passagiermaschine wurden beim Anflug auf den Flughafen Schönefeld Opfer einer Laserpointer-Attacke. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldeten die Piloten in der Nacht zu Freitag dem Flughafentower den Vorfall. Etwa 13 Flugmeilen von der Start- und Landebahn entfernt seien sie von dem grünen Laserstrahl geblendet worden. Die Koordinaten wurden umgehend der Polizei mitgeteilt und führten die Beamten auf einen Feldweg bei Gottow (Teltow-Fläming). Den oder die Täter konnten die Polizisten dort aber nicht fassen. Es wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt.

Quelle: dpa