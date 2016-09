dpa

Feuer zerstört Lagerhalle mit Reifen und Heuballen

Eine Lagerhalle mit Reifen und Heuballen in Südbrandenburg ist bei einem Brand zerstört worden. Das Feuer brach in der Nacht zu Freitag auf dem Gelände einer Agrarfirma in Schlieben (Elbe-Elster) aus, wie die Polizei mitteilte. Das 600 Quadratmeter große Gebäude brannte vollständig aus, die Feuerwehr war bis zum Mittag mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Ursache für die Flammen ist noch unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Kriminaltechniker und Brandermittler sicherten Spuren. Die Firma habe den Sachschaden auf 50 000 Euro beziffert.

