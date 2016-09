dpa

Keine Spezialausrüstung für Rettungswagen bei Terrorlagen

Anders als in Bayern gibt es in Brandenburg keine Pläne für eine spezielle Ausrüstung von Rettungswagen zum Einsatz nach Terroranschlägen. Es gebe bereits das Konzept für den sogenannten MANV-Fall (Massenanfall von Verletzten), sagte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage. Rettungsdienste und Kliniken seien darauf eingerichtet, in solch einem Fall in kurzer Zeit eine große Zahl von Verletzten zu versorgen. Dafür seien die Rettungskräfte ausreichend ausgerüstet.

Träger des Rettungsdienstes sind in Brandenburg die Landkreise und kreisfreien Städte. Der Landkreis Dahme-Spreewald hatte erst vor einem halben Jahr eine große Katastrophenübung auf dem Flughafen Schönefeld durchgeführt. ««Terrorlagen sind zunächst Sache der Polizei», sagte eine Sprecherin des Ordnungsamtes. «Wir versorgen dann die Verletzten.» Die Rettungswagen seien auch für eine große Zahl von Schwerverletzten mit genügend Material ausgerüstet, sagte sie.

Letzte Änderung: Freitag, 16. September 2016 09:51 Uhr

Quelle: dpa