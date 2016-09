Geköpfter Wolf: Keine Hinweise auf Schussverletzung

Bei der laufenden Obduktion des vor Tagen in Südbrandenburg entdeckten Wolfskadavers ohne Kopf hat es bislang keine Hinweise auf eine Schussverletzung gegeben. Das teilte das Landesamt für Umwelt auf Anfrage mit. Die Obduktion sei noch nicht vollständig abgeschlossen. Ein Untersuchungsbericht werde Ende des Monats erwartet.

Damit ist weiter unklar, wie und wann der Wolf ums Leben kam. Am Sonntag hatte ein Jagdpächter den stark verwesten Kadaver in einem Maisfeld in der Gemeinde Schenkendöbern (Spree-Neiße) entdeckt. Vor der Obduktion gab es nach Angaben des Landesamtes Indizien, dass der Wolf Opfer eines Verkehrsunfalls sein könnte.