Brandenburgs Wirtschaft floriert: Fachkräftemangel

Mehr Unternehmen, mehr sozialversicherungspflichtige Jobs: Der märkischen Wirtschaft geht es derzeit gut. Es gibt aber auch Schattenseiten.

Potsdam (dpa/bb) - Die Wirtschaft in Brandenburg ist gut in Schwung: Zu diesem Schluss kommt die Studie «Betriebspanel Brandenburg 2015», die Arbeitsministerin Diana Golze (Linke) am Donnerstag in Potsdam vorstellte. Als Indizien führt die Untersuchung den Zuwachs an Unternehmen, mehr sozialversicherungspflichtige Jobs und einen verstärkten Weiterbildungsbedarf an. So gab es Mitte 2015 landesweit rund 66 800 Betriebe, 50 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Menschen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung wird mit rund 963 000 ausgewiesen. Im Zehn-Jahres-Vergleich ist das ein Plus von 14 Prozent.