Mann mit gestohlenen Autoteilen erwischt

Bundespolizisten haben auf der A12 bei Jacobsdorf (Oder-Spree) einen 32-Jährigen mit jeder Menge gestohlener Autoteile erwischt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, wurde er in der vorangegangenen Nacht an einer Raststätte mit seinem Kleintransporter einer Routinekontrolle unterzogen. Dabei fanden sich in Tüten und Reisetaschen verpackt 28 Navigationsgeräte, 83 Außenspiegel, diverse Multifunktionsdisplays und Bedienteile verschiedener Fahrzeugmarken. Die Sachen wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann wird jetzt wegen Hehlerei ermittelt.

Letzte Änderung: Freitag, 16. September 2016 09:51 Uhr

Quelle: dpa