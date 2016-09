dpa

Rückkehr der Göttinnen: Statuen am Neuen Palais sind saniert

Die Skulpturen um das Neue Palais im Park Sanssouci erstrahlen nach einer Restaurierung in neuem Glanz. Am Donnerstag wurden die letzten zwei der teils stark maroden 172 Statuen an der Nordseite des Schlosses wieder auf ihre Sockel gesetzt. Die Figuren stellen die Göttinnen Pomona und Ceres da, die «als Allegorien der Fruchtbarkeit verstanden werden können», wie die Schlösserstiftung mitteilte. Die Sanierung des Umgangs des Schlosses, in dessen Zuge die Statuen restauriert wurden, wird nach Angaben einer Stiftungssprecherin voraussichtlich noch bis 2018 dauern.

Das Neue Palais ist das größte der von Preußenkönig Friedrich II. (1712-1786) gebauten Schlösser und entstand in einer Rekordbauzeit von 1763 bis 1769. Insgesamt befinden sich an den Fassaden fast 500 Skulpturen, darunter auch die berühmten «Drei Grazien» auf dem Dach des Palais. Sie wurden bereits 2014 restauriert.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. September 2016 14:08 Uhr

Quelle: dpa