Netzhoppers landen Transfercoup: Björn Andrae kommt

Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee ist ein spektakulärer Transfer gelungen. Das Team aus Brandenburg hat den Globetrotter und dreimaligen Volleyballer des Jahres, Björn Andrae, verpflichtet. Der Verein teilte am Donnerstag auf Nachfrage mit, dass der Kontrakt des 35-Jährigen über ein Jahr läuft und bestätigte damit einen Bericht der «Märkischen Allgemeinen Zeitung».

Der gebürtige Berliner kommt vom deutschen Vizemeister VfB Friedrichshafen ablösefrei zurück in seine Heimat. In Kaulsdorf baut er gerade für seine Familie ein Haus. «Ich werde bei den Netzhoppers wohl meine Karriere beenden. Wann genau, werde ich von Saison zu Saison entscheiden», teilte Andrea mit.

Der 280-malige Nationalspieler hat in seiner Karriere in Italien, Polen, Griechenland und Russland gespielt, ehe er im Vorjahr nach Friedrichshafen zurückkehrte, wo er im Jahr 2000 schon einmal unter Vertrag gestanden hatte. Zuvor spielte der Außenangreifer in der Jugend des SCC Berlin zusammen mit den langjährigen Netzhoppers-Kapitän Manuel Rieke.