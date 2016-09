Selten wurde im Vorfeld so viel über ein Berliner Festival geschrieben, wie über das Lollapalooza 2016 im Treptower Park. Vorfreude auf Mega-Acts wie Radiohead oder Kings of Leon standen der Befürchtung gegenüber, dass die Besucher den frisch sanierten Park demolieren. Der Treptower Park hat das Spektakel überlebt, wenngleich auch mit kleinem Kater. Am Ende sind Festival-Leitung, Anwohner und der Bezirk zufrieden. Doch wie war es für die Besucher? Ein Resümee von Patrick Diekmann. mehr