dpa

Umfrage zu deutsch-polnischer Buslinie ausgewertet

Guben/Gubin (dpa/bb) - Sollen die beiden Grenzstädte Guben und das polnische Gubin eine gemeinsame Buslinie erhalten? Im Sommer war dazu eine Bürgerumfrage initiiert worden - nun wurden die Ergebnisse ausgewertet. Die Stadtverwaltung Guben teilte mit, dass 125 deutsche und 89 polnische Fragebögen eingereicht worden seien. Am Montag (19. September) will die Kommission «Eurostadt Guben-Gubin» in ihrer Sitzung die Auswertung präsentieren, wie die Stadt ankündigte. Dem Gremium gehören Stadtverordnete aus beiden Städten an.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. September 2016 09:23 Uhr

Quelle: dpa