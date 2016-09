dpa

Medienkonferenz M100 mit türkischem Journalisten Can Dündar

Die Krise in der Europäischen Union angesichts des Flüchtlingszustroms und der bewaffnete Konflikt in der Ukraine sind heute Themen der Medienkonferenz M100 in Potsdam. In einem Gespräch mit «Bild»-Herausgeber Kai Diekmann will zudem der türkische Journalist Can Dündar über die Situation in seiner Heimat nach dem Putschversuch von Teilen des Militärs im Juli berichten.

Dündar war im Mai als Chefredakteur der liberalen Tageszeitung «Cumhuriyet» wegen der Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden, das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Glanzvoller Abschluss der Tagung ist am Abend die Verleihung des M100 Media Award an den italienischen Journalisten und Anti-Mafia-Autoren Roberto Saviano («Gomorrha»). Die politische Hauptrede hält an diesem Abend Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

