Lausitzer Universität kämpft um mehr Studenten

Mit neuen Studienangeboten will die Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg mehr Studenten gewinnen. Dazu gehörten ein Orientierungsstudium sowie vier duale Studiengänge, die in diesem Herbst beginnen, sagte ihr Präsident Jörg Steinbach der «Märkischen Oderzeitung» (Donnerstag). Während des Orientierungsstudiums erhielten die Teilnehmer Einblicke in bis zu 15 technische Studiengänge und könnten sich dann für denjenigen entscheiden, der für sie passt.

Infolge der Fusion der früheren BTU Cottbus mit der einstigen Fachhochschule Lausitz in Senftenberg ist die Zahl der Studierenden laut Zeitung von einst fast 12 000 auf derzeit 8500 gesunken. Steinbach zufolge schaffen gegenwärtig mehr als 60 Prozent der BTU-Studenten ihr Studium in der Regelstudienzeit, was für eine Technische Universität deutschlandweit ungewöhnlich hoch sei.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 20:37 Uhr

Quelle: dpa