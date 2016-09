dpa

Betrunkene Halbwüchsige randalieren in Wittstock

Die Polizei hat auf einem Spielplatz in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) drei randalierende Halbwüchsige gefasst. Anwohner hätten am Dienstag die Polizei alarmiert, weil die 12- bis 16-Jährigen mit Flaschen um sich warfen, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Ein Alkoholtest ergab bei dem Zwölfjährigen mehr als 1,2 Promille, sein 16 Jahre alter Kumpel wurde mit 1,8 Promille erwischt. Die drei wurden in ein Krankenhaus beziehungsweise zu ihren Eltern gebracht. Das zuständige Jugendamt stellte gegen die Erziehungsberechtigten Strafanzeige wegen des Verdachts der Kindeswohlgefährdung.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 20:37 Uhr

