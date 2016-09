Zwei Verletzte bei Brand in Rüdersdorf

Zwei Menschen sind beim Brand eines Einfamilienhauses in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) verletzt worden. Nach Polizeiangaben brach das Feuer am Mittwochmorgen aus ungeklärter Ursache aus. Ein Bewohner habe sich selbst vor den Flammen retten können und sei mit einem Schock in eine Klinik gekommen. Bei den Löscharbeiten verletzte sich außerdem eine Feuerwehrfrau. Auch sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar, hieß es.

Das Feuer könnte im Zusammenhang mit einem Überfall auf den Hausbewohner stehen. Die Polizei prüft nach eigenen Angaben entsprechende Gerüchte. Der einzige Zeuge, der Hausbewohner, stehe wegen seines Schocks unter Medikamenten, erklärte ein Polizeisprecher.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 20:37 Uhr

Quelle: dpa