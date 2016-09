dpa

Gewerkschaft gegen Lockerung bei Verkauf an Sonntagen

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi lehnt eine mögliche Lockerung des brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes kategorisch ab. Zuvor hatte sich Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in einem Interview der «Lausitzer Rundschau» dafür ausgesprochen, die Öffnung von Geschäften an Sonn- und Feiertagen flexibler zu gestalten. ««Wir wollen, dass die Läden in einem Viertel einer Kommune zum Beispiel wegen eines Straßenfestes öffnen dürfen, die im anderen Viertel aber nicht», sagte er. Verkaufsoffene Sonntage würden also nicht mehr für die ganze Stadt einheitlich gelten.

Dies würde bedeuten, dass es in einer Stadt ein Vielfaches der derzeit erlaubten sechs Sonntagsöffnungen gebe, kritisierte Verdi-Sprecherin Susanne Feldkötter am Mittwoch. «Das widerspricht der Intention des Sonntagschutzes nach dem Grundgesetz.» Schon die sechs zulässigen Sonntagsöffnungen seien für die Beschäftigten eine starke Belastung, erklärte Feldkötter. «Ein Kniefall vor den Interessen der Händler würde die Arbeitsbedingungen der zahlreichen Einzelhandelsbeschäftigten weiter verschlechtern.»

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 20:37 Uhr

Quelle: dpa