dpa

Ermittler stellen bewaffneten Schleuser

Bundespolizisten und Zollbeamte haben auf einem Rastplatz der Autobahn A12 bei Fürstenwalde (Oder-Spree) einen mutmaßlichen, bewaffneten Schleuser gefasst. In seinem Wagen saß eine fünfköpfige russische Familie, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch mit. Der Wagen des 25-Jährigen war am Dienstag an der Raststätte bei einer Routinekontrolle überprüft worden. Die russische Familie konnte keine gültigen Dokumente vorweisen. Bei dem mutmaßlichen Schleuser wurden eine Gaspistole und ein Schlagstock entdeckt. Außerdem wurden 900 Euro in bar sichergestellt. Davon sollte der Fahrer laut Mitteilung 500 Euro erhalten. Der 25-Jährige und die Familie wurden festgenommen. Gegen den Mann wird wegen Schleusung von Menschen und Waffenbesitzes ermittelt. Die Familie muss sich wegen der illegalen Einreise verantworten.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 12:47 Uhr

Quelle: dpa