Böhmische Kunst aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt

70 Werke böhmischer Künstler werden ab Freitag in Potsdam präsentiert. Die Ausstellung erinnert an den 700. Geburtstag des böhmischen Königs und römisch-deutschen Kaisers Karl IV. (1316-1378). Fünf Jahre vor seinem Tod übernahm er die Herrschaft über die Region zwischen Oder und heutiger Altmark in Sachsen-Anhalt. Die 600 Jahre alten Exponate - vergoldete Kelche, liturgische Gewänder oder Holzfiguren - werden im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte ausgestellt. Sie stammen aus Museen und Kirchen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 12:47 Uhr

