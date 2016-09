dpa

Spreewälder Fährleute profitieren von Hitze

Abkühlung auf dem Wasser: An den Anlegestellen der Kahnhäfen im Spreewald tummeln sich zurzeit besonders viele Touristen. «Das Bombenwetter spielt uns zu», sagte der stellvertretende Hafenmeister vom Spreehafen Burg, Thomas Petsching, am Dienstag. Normalerweise gebe es nach der Ferienzeit einen deutlichen Schnitt, was die Gästezahlen anbetrifft - in diesem Jahr sei das anders.

Auch in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) zieht der Freizeit-Klassiker im Spreewald - das Kahnfahren auf dem weitläufigen Wassernetz - gerade besonders gut. Vor allem Tagesgäste kämen wegen des guten Wetters verstärkt in die Region, hieß es bei der dortigen Touristinformation.

Letzte Änderung: Dienstag, 13. September 2016 13:47 Uhr

Quelle: dpa