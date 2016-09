dpa

Fischsterben in See bei Frankfurt: Kadaver entsorgt

Tausende tote Fische sind aus dem Großen Kliestower See bei Frankfurt (Oder) geholt und am Dienstag entsorgt worden. Als Grund für das massenweise Fischsterben wird Sauerstoffmangel vermutet, wie ein Stadtsprecher sagte. Die genaue Ursache solle ein Gutachten klären, das die Verwaltung in Auftrag gab. Über das Fischsterben hatte zuerst die «Märkische Oderzeitung» berichtet. Der rund drei Hektar große See war schon einmal im Sommer 2013 gekippt. Als Grund galten damals zu wenig Sauerstoff und zu viele Algen.

Angler und Anwohner hatten laut Zeitung mangelnde Kommunikation über das Wochenende mit der Stadtverwaltung beklagt. Drängende Fragen nach der Entsorgung der aus dem Gewässer geholten Kadaver sowie die Kostenübernahme hätten nicht geklärt werden können. Der Sprecher versicherte: «Die Kosten werden von der Stadt übernommen.»

Anfang August waren Hunderte Fische im Machnower See in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) verendet. Dort verursachte Starkregen das Fischsterben. Pflanzenreste und anderes organisches Material war in das Gewässer gespült worden, der Sauerstoffgehalt sank abrupt.

